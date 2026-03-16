Il governo ha annunciato una riforma della giustizia con l’obiettivo di renderla più efficiente. Durante un referendum, il presidente del Consiglio ha ribadito che il compito dei giudici è applicare le leggi, senza essere coinvolti in conflitti con l’esecutivo. La proposta mira a cambiare alcuni aspetti del sistema giudiziario senza entrare nel merito delle motivazioni o delle implicazioni politiche.

"1215 giorni in carcere da innocente". La storia del medico-sindaco che la malagiustizia ha distrutto "Il lavoro dei giudici è far applicare la legge, non è lavorare contro un governo se gli dà fastidio. Chiaramente parliamo di una minima parte della magistratura, ma di un problema". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso della registrazione di "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro su Retequattro. Il riferimento della presidente del Consiglio è "all'ultimo dei migranti liberati dall'Albania con a carico i reati di rapina impropria, furto aggravato evasione da misure alternative alla detenzione, violenza sessuale di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Con la riforma giustizia più efficiente". Referendum, la promessa di Meloni

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