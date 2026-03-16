Con il comico-attore Francesco Gobbi una serata divertente con Anca e sumar u s invecia

Il centro sociale Primavera di Ca’Ossi ospita giovedì 19 marzo alle 20,30 una serata con il comico-attore Francesco Gobbi. Durante l’evento verrà presentata la performance “Anca e sumar u s invecia”, composta da monologhi e poesie in dialetto romagnolo. La serata promette momenti di divertimento e comicità, coinvolgendo il pubblico con un repertorio che combina umorismo e dialetto locale.

Al centro sociale Primavera di via M.Angeloni, 56, a Ca’Ossi, giovedì 19 marzo alle 20,30 ci sarà una divertente serata dialettale con Francesco Gobbi, comico-attore che presenterà “Anca e sumar u s invecia”, serie di monologhi e poesie in dialetto romagnolo da ridere ma non soloL’ingresso è libero. “I dialetti costituiscono un serbatoio di parole e frasi a cui l'italiano attinge di continuo nel parlare di ogni giorno, che noi ce ne accorgiamo o meno - si legge nella presentazione dell'appuntamento -. La simpatia e l’ironia di certi modi dire, le canzoni e le filastrocche in dialetto romagnolo hanno costituito un vero e proprio genere espressivo, e hanno dato un immagine divertente a quel carattere gioviale e aperto che distingue i romagnoli”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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