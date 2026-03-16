Il fondatore di NaturaSì afferma che, a causa degli aumenti dei fertilizzanti, i costi dell’agricoltura convenzionale saranno destinati a salire. Aggiunge che con i rincari, molte persone si rivolgeranno all’alimentazione biologica. La sua dichiarazione sottolinea che consumare cibo di scarsa qualità comporta conseguenze sulla salute, richiedendo in futuro maggiori spese per cure mediche.

Il fondatore di NaturaSì, Fabio Brescacin: «Con gli aumenti dei fertilizzanti, i prezzi dell’agricoltura convenzionale saliranno Mangiare male ha un costo che si paga in medicine. Per l’Ue l’agricoltura è nemica dell’ambiente: falso». «Potremmo cominciare così: eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Ma il mondo, purtroppo, ha fatto da solo e in peggio». Una punta d’amarezza c’è in fondo al ragionamento di Fabio Brescacin, ’55 classe di ferro, ma anche di soavità come quella dei sogni. Si affida a una celeberrima strofa di Gino Paoli per tracciare la sua traiettoria di studioso, imprenditore e «militante a fianco della natura e per i contadini». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Con i rincari ci convertiremo al bio»

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