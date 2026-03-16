La Lega ha fatto un appello al centrodestra affinché unisca le forze in vista delle prossime elezioni comunali. In un comunicato, il partito ha invitato gli alleati a collaborare per sviluppare un progetto amministrativo e politico solido e a lunga scadenza per la città di Avellino. La richiesta mira a rafforzare l’unità tra i partiti che compongono il centrodestra nella fase pre-elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti “ E ’ tempo che il centrodestra lavori ad un progetto amministrativo e politico credibile e lungimirante per la città di Avellino. Soltanto attraverso un percorso condiviso, che guardi agli interessi generali della comunità, è possibile rilanciare il capoluogo. La coalizione ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questo processo, ma adesso bisogna rompere gli indugi ”. E’ l’appello che Maria Elena Iaverone, segretario cittadino della Lega, lancia agli alleati. “Va convocato immediatamente – prosegue la rappresentante del Carroccio – il tavolo interpartitico, con spirito unitario e con grande senso di concretezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, l’appello della Lega al centrodestra: “Restiamo insieme”

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