Comprare casa in Spagna conviene prezzi in salita del 15% e mercato ai livelli del 2006

Comprare casa in Spagna potrebbe risultare più complicato di quanto si pensi, con i prezzi saliti del 15% negli ultimi tempi e il mercato immobiliare che si avvicina ai livelli del 2006. Le quotazioni sono aumentate e l’offerta sembra più ristretta rispetto a qualche anno fa, mentre gli acquirenti devono fare i conti con un panorama immobiliare in evoluzione.

Sogni di comprare casa in Spagna? Forse non è il periodo storico più adatto. Secondo le analisi dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa Spagna, realizzate in collaborazione con l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, il mercato immobiliare spagnolo ha registrato un forte incremento delle quotazioni nel corso del 2025. L’aumento dei prezzi riapre quindi una domanda frequente tra gli investitori: comprare casa in Spagna conviene davvero? Come stanno cambiando i prezzi delle case in Spagna. Il primo elemento da considerare è l’ andamento dei prezzi degli immobili. I dati mostrano una crescita significativa del valore delle abitazioni nel corso dell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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