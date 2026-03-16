Completati gli interventi nella cucina dell' ospedale di Lanciano | vertice per la riapertura FOTO

Gli interventi nella cucina dell’ospedale di Lanciano sono stati completati in quattro giorni, permettendo di procedere con la riapertura. Nei giorni precedenti, i Nas avevano riscontrato alcune non conformità di tipo igienico-sanitario riguardanti le superfici e alcune attrezzature. Questa mattina si è tenuto un vertice per discutere le operazioni di riapertura e verificare il rispetto delle normative.

Nei giorni scorsi i Nas avevano rilevato alcune “non conformità” di tipo igienico-sanitario riferito alle superfici e ad alcune attrezzature ed era stata disposta la sospensione dell’utilizzo della struttura Interventi ultimati in quattro giorni per consnetire al più presto la riapertura della cucina dell’ospedale di Lanciano dopo che, nei giorni scorsi, i Nas avevano rilevato alcune “non conformità” di tipo igienico-sanitario riferito alle superfici e ad alcune attrezzature. Stamattina c'è stato il sopralluogo eseguito dal direttore generale della Asl Mauro Palmieri, alla presenza del direttore sanitario Raffaele Di Nardo, dei tecnici dell’Azienda, dei rappresentanti Dussmann e della ditta incaricata dei lavori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Cucina dell’ospedale di Lanciano chiusa dai Nas, sopralluogo della Asl: gli interventi tecnici necessari per la riaperturaPercorsi rigorosamente separati per il personale, riorganizzazione delle aree di cottura e ripristino del “corridoio pulito” per lo smistamento del... Chiusa la cucina dell'ospedale di Lanciano dopo i controlli dei Nas, ma la Asl rassicura: "Nessun disagio per i pazienti"Chiusa la cucina dell'ospedale Renzetti di Lanciano dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni. Contenuti utili per approfondire Completati gli interventi nella cucina... Temi più discussi: Sopralluogo tecnico in via Borremans: completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza; Nuova rete in fibra ottica a Maratea; Ad un anno dalle alluvioni, nel fiorentino completati diversi interventi di somma urgenza; Ricostruzione pubblica. Già attivati interventi per 56,5 milioni di euro. Peschiera, Bellaria, completati gli interventi di sicurezza lungo via Dalla ChiesaInstallati paletti delineatori e due dossi per proteggere la pista ciclabile attorno al parco e ridurre la velocità dei veicoli. 7giorni.info Umbertide, con quasi mezzo milione di euro rafforzati gli argini di due fiumiDi Sara Calini Sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza lungo il Fosso Rio e su un tratto della sponda del fiume Tevere grazie ad un finanziamento complessivo di 480 mila euro destin ... umbria24.it Torrente Tavana, completati i lavori: nasce una nuova pista ciclo-pedonale tra natura e spiritualità - facebook.com facebook Completati 4 km di nuove pavimentazioni su #SS129 Bis “Trasversale Sarda” nei territori di Suni, Modolo, Bosa e Sindia Rifatta anche la segnaletica orizzontale Investimento: 700 mila euro Intervento parte del piano #Anas di manutenzione della ret x.com