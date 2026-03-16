Compleanno Pinsoglio il messaggio di auguri della Juventus per il terzo portiere bianconero

La Juventus ha pubblicato un comunicato ufficiale in occasione del compleanno di Pinsoglio, il terzo portiere della squadra. Nel messaggio, la società ha rivolto gli auguri al giocatore per il suo giorno speciale. La nota è stata condivisa sui canali ufficiali del club e contiene un breve testo di auguri rivolto al portiere.

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