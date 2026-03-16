Domenica pomeriggio a Como, un uomo ha tentato di rapinare il supermercato Lidl di via Cecilio simulando di avere un'arma. Il direttore del negozio, insieme a un dipendente e a un cliente, sono riusciti a bloccarlo prima che potesse portare a termine il colpo. L’uomo è stato fermato sul posto e consegnato alle forze dell’ordine.

Ha simulato di avere un'arma per mettere a segno una rapina al supermercato Lidl di via Cecilio, domenica nel primo pomeriggio, minacciando una cassiera e tutti i presenti. Ha gridato intimando la consegna dei soldi, finché il direttore è intervenuto dicendo che la cassa era bloccata e che nessuno avrebbe potuto consegnargli nulla. Allora l'uomo, un italiano di 34 anni residente a Cantù, ha tentato di allontanarsi, me è stato subito bloccato da almeno quattro persone, tra cui un finanziere libero dal servizio, lo stesso direttore e un dipendente del negozio, e un cliente. Poi consegnato a una pattuglia del pronto intervento della Guardia di finanza, che lo ha portato in caserma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, tenta una rapina al Lidl di via Cecilio: il direttore lo blocca con un dipendente e un cliente

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