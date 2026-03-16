Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha spiegato di aver acquistato la società nel 2019 con l’intento di trasformarla in un set televisivo. Durante un’intervista, ha dichiarato di vivere le vittorie con indifferenza, considerando ogni risultato uguale alle altre. Suwarso ha anche svelato alcuni dettagli sul futuro del club, senza entrare troppo nel dettaglio.

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© Calcionews24.com - Como, Suwarso a sorpresa: «Abbiamo comprato la società per farne un set televisivo. Le vittorie le vivo con indifferenze, una vale l’altra»

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