Nella partita tra Como e Roma, terminata 2-1, il risultato è stato deciso dai cambi effettuati durante il match. La sfida si è giocata al Sinigaglia e rappresentava un momento importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra che ha gestito meglio le sostituzioni ha conquistato i tre punti, influenzando l’esito finale della gara.

La sfida tra Como e Roma era molto più di una semplice partita di campionato. Al Sinigaglia andava in scena uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla Champions League, e il risultato finale ha premiato la squadra che ha saputo sfruttare meglio la propria rosa. Nel 2-1 finale maturato nella ripresa, la partita si è decisa soprattutto grazie ai cambi. Il Como di Cesc Fàbregas è riuscito a rafforzarsi con gli ingressi dalla panchina, aumentando ritmo e qualità nel momento decisivo della gara. La Roma di Gian Piero Gasperini, invece, complice anche le numerose assenze, ha visto calare il livello della squadra proprio dopo le sostituzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Roma 2-1: sfida Champions decisa dai cambi

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