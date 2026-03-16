Como-Roma 2-1 cosa non ha funzionato nella Roma?

La Roma ha perso 2-1 contro il Como in una partita che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha mostrato difficoltà in alcune zone del campo, con diverse occasioni mancate e errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare. La partita si è conclusa con la vittoria del Como, mentre la Roma ha lasciato sul campo elementi che richiedono attenzione.

La sconfitta della Roma a Como lascia polemiche, rimpianti e diversi spunti tecnici da analizzare. Il 2-1 del Sinigaglia, maturato dopo il vantaggio iniziale firmato da Malen su rigore e la rimonta lariana con Douvikas e Diego Carlos, non può essere letto soltanto attraverso gli episodi arbitrali che hanno acceso il post partita. Como-Roma, infatti, è stata soprattutto una partita in cui la squadra di Fabregas ha costruito meglio, ha occupato meglio il campo e ha saputo cambiare ritmo nel momento decisivo della gara. I numeri aiutano a capire subito la direzione del match. Il Como ha chiuso con il 66,4% di possesso palla contro il 33,6% della Roma, con 22 tiri contro 3, 7 conclusioni nello specchio contro 1 e 7 calci d’angolo contro 1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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