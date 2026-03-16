Una giacca di Armani è diventata il simbolo della Nazionale italiana di baseball. La prima volta che ho avuto la sensazione che stesse succedendo qualcosa di insolito con la squadra non è stata durante una partita, ma in un momento diverso, che ha attirato l’attenzione di molti osservatori. Da allora, vari eventi hanno confermato l’interesse crescente verso questa formazione sportiva.

La prima volta che ho avuto la sensazione che stesse succedendo qualcosa di strano con la Nazionale italiana di baseball non è stata davanti a una partita. È stata su TikTok. Un creator americano stava commentando incredulo una clip dal dugout, ovvero la panchina, dell’Italia al World Baseball Classic. Nel video succedevano cose che nel baseball non si vedono praticamente mai: una macchina per l’espresso piazzata a bordo campo, giocatori che brindavano con uno shot di caffè dopo un fuoricampo, e un paio di baci sulle guance tra compagni di squadra. E poi, a un certo punto, la scena più surreale: un giocatore che indossa una giacca di Armani mentre gli altri lo applaudono come se fosse su una passerella. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come una giacca di Armani è diventata il simbolo della strepitosa Nazionale italiana di baseball

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Un caffè ad ogni fuoricampo: il rito della nazionale italiana di baseball ai Mondiali diventa virale – Il videoContinua la corsa della nazionale italiana nella World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti.

Contenuti utili per approfondire Come una giacca di Armani è diventata...

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