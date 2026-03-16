Come l’Italia si è qualificata al Mondiale femminile di basket

L’Italia si è qualificata al Mondiale femminile di basket dopo aver completato le gare di qualificazione con successo. La squadra ha mostrato determinazione e ha ottenuto i risultati necessari per ottenere il pass. La qualificazione è stata ufficializzata al termine delle ultime partite di qualificazione disputate nelle ultime settimane. Ora, la nazionale si prepara per la fase finale del torneo internazionale.

In un periodo di grandi successi per lo sport italiano come quello che stiamo vivendo, si tende spesso a dare una dimensione storica ai risultati raggiunti. Da quanto tempo quella squadra non ha raggiunto tale traguardo, ammesso l’abbia mai fatto, o per quanto abbiamo atteso un’affermazione da parte di quell’atleta. Per inquadrare la qualificazione dell’Italbasket al Mondiale femminile, basta un numero: 11772. Sono tanti i giorni che separano due date: il 12 giugno 1994 e il 4 settembre 2026. La prima riguarda la finale per l’11° posto vinta dall’allora squadra di Aldo Corno a Sydney contro il Giappone, atto conclusivo della quinta partecipazione azzurra a un Mondiale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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