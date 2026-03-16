come era fatto il drone italiano distrutto nella base in kuwait

Il drone italiano distrutto in Kuwait era un Reaper MQ-9A, un velivolo noto per le sue capacità di sorveglianza, ricognizione e attacco. Dotato di sensori avanzati e sistemi di armamento, questo modello viene utilizzato per operazioni di lunga durata e alta precisione. La sua struttura, progettata per resistere a condizioni estreme, comprende un telaio robusto e apparecchiature tecnologiche di ultima generazione.

Domenica mattina un drone ha colpito la base di Ali al Salem, in Kuwait, che ospita militari italiani e statunitensi. È la seconda base italiana dall’inizio della guerra in Medio Oriente che viene colpita, dopo l’attacco di giovedì scorso alla base di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Anche stavolta non ci sono stati feriti, perché il personale era già stato ridotto negli scorsi giorni, dopo altri attacchi alle basi di paesi occidentali, ma il drone ha colpito un capannone distruggendo il velivolo in dotazione all’esercito italiano che ci era parcheggiato dentro: un Reaper MQ-9A, un sofisticato drone di produzione statunitense (Raytheon) che vale circa 26 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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