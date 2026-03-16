Columbu ha dichiarato che Remorex rimarrà sempre con lui. Il cavallo, noto come il ’biondo’ vincitore di due Palii, nonostante i suoi 16 anni, si mantiene in buona forma. Quando gli è stato chiesto se abbia rallentato l’allenamento, ha risposto che al contrario, ha intensificato gli sforzi. La relazione tra allenatore e cavallo sembra quindi ancora forte e attiva.

Remorex, il ’biondo’ che ha vinto due Palii scosso, nonostante i suoi 16 anni è sempre in forma: ha rallentato un po’ l’allenamento? "No, tutto il contrario. Vero che quando hai un cavallo d’esperienza e anche con un po’ di età lo risparmi, invece nel suo caso no. Vediamo prima quello che decidono i veterinari, per carità. L’unica cosa è che ho iniziato a lavorarlo un po’ prima. E più di prima. Il fisico glielo permette. La corazza è di ferro. Poi, per carità, è capace che anche lui si ferma. Anche io è capace che, magari, la centralina non è più la stessa. La fantasia però è sempre di più", ribatte Massimo Columbu, detto Veleno, che ieri ha portato gli ultimi quattro cavalli alle visite di ammissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Columbu annuncia: : "Remorex resterà sempre con me"

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