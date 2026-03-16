Colpaccio Sab Group il primo posto è a un passo | vittoria di carattere nelle Marche

La Sab Group Rubicone ha conquistato una vittoria importante nelle Marche, battendo 3-2 la Sios Novavetro al termine di una partita combattuta che si è deciso al tie-break. La squadra ha mostrato determinazione, riuscendo a prevalere dopo aver disputato un match intenso. Con questa vittoria, la Sab Group si avvicina al primo posto in classifica.

Torna al successo la Sab Group Rubicone, che espugna 3-2 il campo della Sios Novavetro al termine di una lunga battaglia chiusa al tie-break. I gialloblù si impongono a San Severino Marche dopo essere stati sotto di due set, dimostrando grande carattere e ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa. La squadra di coach Mascetti, reduce da due sconfitte consecutive, parte contratta ma riesce a reagire nel momento decisivo. Fondamentale la prestazione di Rossatti, protagonista negli ultimi tre set con percentuali altissime (80% in attacco e 67% in ricezione). Una vittoria pesante sia dal punto di vista morale che per la classifica: complice anche la sconfitta di Osimo a Bologna, i sammauresi salgono ora a un solo punto dalla vetta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Sab Group all’assalto. Oggi a San Severino MarcheDopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Ferrara e Forlì, spiacevole record stagionale per la Sab Group Rubicone, che quest’anno non era... Successo della Sab Group. Ora ad un passo dalla vettaParte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B, ad Ancona espugna il campo della Sabini... Altri aggiornamenti su Colpaccio Sab Group il primo posto è a... Sab Group di nuovo in vetta. Suo il big match con OsimoImpresa di carattere per la Sab Group Rubicone in Volley, che davanti a un palazzetto gremito supera 3-1 Osimo nel big match della quindicesima giornata del torneo di serie B maschile e conquista la ... ilrestodelcarlino.it Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad OsimoUna sconfitta che costa la vetta della classifica. Nel campionato di pallavolo di serie B maschile, è arrivata una battuta d’arresto casalinga per la Sab Group Rubicone, finita ko 1-3 contro la ... ilrestodelcarlino.it