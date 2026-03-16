L’altra sera sulla Statale della Valganna si è verificato uno scontro tra due auto, coinvolgendo sei giovani. Quattro di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti. La collisione è avvenuta sotto la neve, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

VALGANNA (Varese) Scontro l’altra sera sulla Statale della Valganna. A bordo delle due auto entrate in collisione, sei giovani: quattro di loro trasportati in ospedale per accertamenti. L’allarme è scattato intorno alle 22,30 in via Roma, nel tratto che attraversa l’abitato di Valganna. Le condizioni meteo erano critiche: la neve, che cadeva fitta da ore su tutto l’Alto Varesotto, aveva già depositato diversi centimetri di coltre bianca sulla carreggiata. Le immagini dei soccorsi mostrano i veicoli coinvolti parzialmente ricoperti dal nevischio accumulato subito dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e l’area, collaborando con il personale sanitario inviato dalla Soreu Laghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collisione sotto la neve, quattro in ospedale

Articoli correlati

Parigi sotto la neveUna nevicata improvvisa ha imbiancato Parigi nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio, ricoprendo tetti, strade e monumenti e trasformando la capitale...

Ondata di gelo, Italia sotto la neveL’Italia in queste ore è investita da un’ondata di gelo con temperature al di sotto delle medie stagionali.

Nam's mother met with police officer Huy to find a way to help the girl