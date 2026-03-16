Collision 14.032026 Fuori da questo mondo

Il Collision si è svolto il 14 marzo 2026 al San Jose Civic in California. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico, con esibizioni di vari generi musicali. Durante la giornata sono stati eseguiti diversi concerti e performance, attirando l'attenzione degli spettatori presenti. La manifestazione si è conclusa con un grande spettacolo finale.

Benvenuti all’analisi del Collision, andato in scena dal San Jose Civic di San Jose, California. Ultima fermata prima di Revolution, con una serata dedicata a dare slancio alla card del pay-per-view: nel main event Andrade El Idolo affronta Mascara Dorada in quello che sulla carta si preannuncia come un grande match di lucha libre, mentre Ricochet guida i Demand contro la Bang Bang Gang. Lo show si apre con i fuochi d’artificio sul palco. Tony Schiavone e Nigel McGuinness al commento presentano la card della serata. Kevin Knight (con Mike Bailey) vs El Clon (3,5 5) Bailey accompagna Knight all’ingresso senza poi restare a bordo ring. Partenza vivace con Knight che cerca subito il vantaggio, ma Clon lo ferma con uno schiaffo in pieno volto e lo mette in difficoltà con un suplex sul pavimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 14.03.2026 Fuori da questo mondo Articoli correlati Collision 07.03.2026 Diventare killerBenvenuti all’analisi di Collision, in diretta dalla Tucson Arena di Tucson, Arizona. Collision 03.01.2026 Noia post Continental ClassicBenvenuti all’analisi del Collision, in diretta dall’Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas. Carlo Rovelli: La Lezione Straordinaria che Svela l'Inganno del Mondo.Oltre lo Spazio e il Tempo. Una selezione di notizie su Collision 14 03 2026 Fuori da questo... Discussioni sull' argomento Collision 14.03.2026 Fuori da questo mondo; Risultati AEW Collision 14-03-2026; Risultati AEW Collision 07-03-2026. Fuori dal coro. . Cipro è lo Stato europeo colpito dai droni iraniani. Ora a difenderlo ci sono le navi di Spagna, Olanda, Francia e Germania, oltre a 160 militari a bordo della nostra fregata missilistica Martinengo. Il servizio di @krilly_cris a #Fuoridalcoro è su M facebook Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina x.com