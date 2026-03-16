Cochi Ponzoni racconta di aver iniziato a cantare nelle osterie di Milano, dove incontrava artisti e persone legate alla malavita. Descrive la città come un luogo folkloristico e ricco di personaggi diversi. In un episodio, un suo amico rubò un tir di camomilla, senza sapere come gestire il bottino. Ponzoni condivide queste esperienze di un’epoca passata.

Il comico: «Era una Milano folkloristica, un amico rubò un Tir di camomilla e non sapeva che farsene. In Rai tenevano me e Pozzetto a freno. Oggi la comicità è più dozzinale». Cochi Ponzoni, ha partecipato a Sanremo 2026, interpretando E la vita, rivisitata, con Paolo Rossi, Paolo Jannacci, J-Ax, nel gruppo denominato J-Ax Ligera County Fam. «L’idea è nata da J-Ax che voleva mescolare il suo linguaggio, un po’ di rapper e e un po’ di cantante particolare, con una canzone tradizionale ad impronta cabarettistica evocante il mondo della Milano degli anni Settanta e del dopoguerra per cui il gruppo, questa ligera, rappresenta un po’ quella situazione milanese di personaggi folkloristici della malavita romantica del dopoguerra». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cochi Ponzoni: «Cantavo nelle osterie con artisti e malavitosi»

Articoli correlati

Cochi Ponzoni si è sposato tre volte e ha quattro figlie, ecco chi sonoCochi Ponzoni, noto comico e attore, ha alle spalle due matrimoni falliti con due donne di cui l’identità è rimasta sempre segreta.

Sanremo 2026, Eddie Brock: "Duetto con Fabrizio Moro? Cantavo le sue canzoni in macchina"Home > Spettacoli > Musica > Sanremo 2026, Eddie Brock: "Duetto con Fabrizio Moro? Cantavo le sue canzoni in macchina" Il cantante Eddie Brock, in...

Contenuti e approfondimenti su Cochi Ponzoni

Cochi Ponzoni compie 85 anni: le sue canzoni con Renato PozzettoAurelio Ponzoni in arte Cochi, insieme a Renato Pozzetto ha formato una coppia comica di grandissimo e meritato successo (qui la recensione della sua biografia, qui la recensione della biografia di Po ... rockol.it

Testo completo E la vita, la vita di Cochi e Renato/ Video, cover J-Ax a Sanremo 2026Ecco il testo completo di E la vita la vita, brano di Cochi e Renato scelto nella serata cover a Sanremo 2026 dal mitico J-Ax ... ilsussidiario.net