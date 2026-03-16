Il CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ha un costo di circa sei milioni di euro ogni anno. Questa cifra rappresenta una spesa che viene sostenuta annualmente e che, secondo i dati disponibili, non è soggetta a dubbi o variazioni significative. La sua presenza nel panorama istituzionale italiano continua a suscitare discussioni sulla sua utilità e sulla gestione delle risorse pubbliche.

Il CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro costa circa sei milioni di euro l’anno. Non è un refuso. È il costo reale di un’istituzione pubblica che esiste dal 1958 e che in oltre sessant’anni ha prodotto 38 disegni di legge, dei quali uno soltanto direttamente dalla proposta CNEL è diventato legge dello Stato. Il conto è brutale: centinaia di milioni di euro pubblici spesi per un risultato legislativo quasi nullo. E questo, semplicemente, è il problema. Oggi l’istituzione è guidata da Renato Brunetta, economista, ex ministro, politico di lungo corso. La promessa iniziale era chiara: rilanciare il CNEL, farne un laboratorio di riforme, restituirgli centralità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cnel, un relitto costituzionale che costa 6 milioni l’anno

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