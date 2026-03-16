Club Italia - Altino Volley | sfugge la vittoria dalle mani delle rossoblù

Nel match tra Club Italia e Altino Volley, le rossoblù hanno perso la possibilità di ottenere la vittoria a causa di errori durante i momenti più cruciali della partita. La squadra di casa ha mostrato alcune imprecisioni che hanno permesso all’avversario di recuperare nei set finali, rimandando così la certezza della salvezza in serie A2 alla prossima giornata.

La Tenaglia Altino Volley si scontra con Club Italia per la settima giornata della pool salvezza della Serie A2 Tigotà. Ad avere la meglio sono le azzurrine Tanta superficialità, soprattutto nei momenti decisivi, lascia sfuggire la vittoria dalle mani delle rossoblu, le quali devono rimandare alla prossima giornata la matematica salvezza in serie A2. Nonostante la vittoria del primo set, le abruzzesi non riescono a tenere distanti le avversarie, che coralmente hanno dimostrato un gran valore. Su tutte, Susio si è dimostrata essere la più costante, mettendo a segno 19 punti totali e garantendosi il premio di MVP. Tra le frentane, invece, vanno premiate le prove di Marchesini (14 punti) e di Tesi in seconda linea (73% positiva, 60% perfetta), oltre a una buona prova generale di Murmann che chiude con 12 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Altino-Club Italia 3-2: Ingratta esalta la vittoria, Cichello sottolinea la crescita della squadraUna sfida competitiva e combattuta ha visto Tenaglia Abruzzo Altino Volley imporsi sul Club Italia al tie-break, confermando carattere e capacità di... Altino Volley, inizia il rush finale: al PalaBcc arriva il Club ItaliaDopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si prepara a tornare in campo per avviare il rush finale... Contenuti e approfondimenti su Club Italia Temi più discussi: Club Italia, in Abruzzo per la 2^ giornata di ritorno; Super Club Italia, vittoria da tre punti in Abruzzo; Altino Volley, inizia il rush finale: al PalaBcc arriva il Club Italia; Pallavolo A2 donne, la Tenaglia Altino cerca punti salvezza a Vasto contro il Club Italia. La quarta giornata al via con Casalmaggiore-Club ItaliaIl Girone A comincerà sabato 25 ottobre alle 16 con Volleyball Casalmaggiore, reduce dai primi tre punti lo scorso weekend, contro Club Italia, ancora a secco in stagione. Alle 15.30 di domenica ... corrieredellosport.it Costa Volpino vince a Trento, Roma supera il Club ItaliaROMA-Nel Boxing Day della Serie A2 Tigotà è andata in scena la prima metà della sesta giornata di ritorno di Regular Season. Nel Girone A, vittoria in quattro set per la Smi Roma Volley nel palazzetto ... corrieredellosport.it ALTINO ILLUDE IN AVVIO, POI SI FERMA: CLUB ITALIA NE APPROFITTA E VINCE - facebook.com facebook