Clan Mazzarella assegni incassati anche alle Poste di Giugliano | dipendente complice aiutava la banda

Un’indagine ha portato all’arresto di membri del clan Mazzarella, coinvolti in una frode informatica e bancaria che ha causato danni a diverse vittime. Tra i dettagli emersi ci sono assegni incassati anche presso le Poste di Giugliano e un dipendente che avrebbe aiutato la banda a mettere in atto le proprie azioni. L’operazione si è conclusa questa mattina con i provvedimenti restrittivi.

Una frode informatica e bancaria ai danni di ignare vittime è tra i filoni investigativi emersi nell’ambito dell’operazione contro il clan Mazzarella, che ha portato agli arresti eseguiti questa mattina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema organizzato per incassare assegni-vaglia emessi a nome di vittime inconsapevoli, utilizzando documenti falsi e identità rubate. La banda ha agito anche nella posta di via Togliatti a Giugliano grazie a un dipendente compiacente. Le attività investigative hanno documentato diversi spostamenti del gruppo tra Napoli e Giugliano. Il 7 settembre 2023, gli investigatori registravano una conversazione tra Giuseppe Messina, 48enne arrestato questa mattina, e un indagato di Villaricca, durante la quale i due parlavano delle truffe da mettere in atto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Clan Mazzarella, assegni incassati anche alle Poste di Giugliano: dipendente complice aiutava la banda Articoli correlati Clan Mazzarella, assegni falsi incassati anche alle Poste di Giugliano: dipendente complice aiutava la bandaUna frode informatica e bancaria ai danni di ignare vittime è tra i filoni investigativi emersi nell’ambito dell’operazione contro il clan... Leggi anche: Maxi operazione antimafia a Napoli: 71 indagati contro i clan Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano Tutto quello che riguarda Clan Mazzarella L'hacker dei clan, clonati siti istituzioni e carte creditoA quell'hacker basta un computer collegato al web per mettere a segno colpi da 200-300mila euro al giorno. Semplicemente stando seduto su una poltrona, per conto di questo o di quel clan. (ANSA) ... ansa.it Hacker prestati tra clan e truffe che potevano ingannare impiegati di banca: 16 arresti nel clan Mazzarella (I NOMI)Il cartello ha chiesto al clan rivale dei Ricciardi l'uomo che ha ideato il sistema dei raggiri sofisticati ... napolitoday.it