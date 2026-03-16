Questa mattina sono stati eseguiti arresti nell’ambito di un’operazione contro il clan Mazzarella. Tra le accuse ci sono frodi informatiche e bancarie, con una banda che ha incassato assegni falsi anche presso le Poste di Giugliano. Un dipendente sarebbe stato coinvolto come complice, aiutando la banda a mettere in atto le truffe. La questione riguarda vittime ignare di queste attività illecite.

Una frode informatica e bancaria ai danni di ignare vittime è tra i filoni investigativi emersi nell’ambito dell’operazione contro il clan Mazzarella, che ha portato agli arresti eseguiti questa mattina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema organizzato per incassare assegni-vaglia emessi a nome di vittime inconsapevoli, utilizzando documenti falsi e identità rubate. La banda ha agito anche nella posta di via Togliatti a Giugliano grazie a un dipendente compiacente. Le attività investigative hanno documentato diversi spostamenti del gruppo tra Napoli e Giugliano. Il 7 settembre 2023, gli investigatori registravano una conversazione tra Giuseppe Messina, 48enne arrestato questa mattina, e un indagato di Villaricca, durante la quale i due parlavano delle truffe da mettere in atto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Clan Mazzarella, assegni falsi incassati anche alle Poste di Giugliano: dipendente complice aiutava la banda

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