Civitanova non sbaglia Senigallia si deve arrendere

Civitanova ha conquistato la vittoria contro Senigallia con un punteggio di 85-70. La squadra di casa ha visto in Liberati il miglior marcatore con 29 punti, seguita da Lamine Kaba e Mwambila entrambi con 12. Per Senigallia, Liberati ha segnato 29 punti, mentre Sorrentino ha contribuito con 10. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente al palazzetto.

85 SENIGALLIA 70 B-CHEM VIRTUS: Santi 9, Seri ne, Buccolini ne, Liberati 29, De Florio 4, Diodati 7, Lamine Kaba 12, Dembele 2, Iannotti, Sorrentino 10, Luciani ne, Mwambila 12. All. Domizioli. SENIGALLIA: Sirri 7, Clementi 9, Battisti 2, Di Francesco 8, Sablich 10, Tourn 20, Fabbri ne, Foglietti 7, Giampieri 7, Bomprezzi ne. All. Petitto. Arbitri: Giardini di Pesaro e Galieri di Campobasso. Parziali: 25-20, 21-20, 17-20, 22-10. Progressivi: 25-20, 46-40, 63-60, 85-70. La B-Chem Virtus torna alla vittoria aggiudicandosi il derby con Senigallia trascinata da Vitto Liberati, 29 punti con 6 triple, dai 12 punti di Fofana e di Mwambila, e dai 10 di Sorrentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanova non sbaglia. Senigallia si deve arrendere Articoli correlati Scotti, festa dopo la sosta. Milano si deve arrendereUSE ROSA SCOTTI 76 MILANO BASKET STARS 58 USE ROSA: Corsi, Ruffini 9, Logoh 7, Lussignoli 9, Ianezic, Ndiaye 7, Casini 3, Manetti 11, Panchetti,... La Rossi Lorenzo si deve arrendere: chiusura dopo un secolo di tessutiVillasanta (Monza Brianza), 11 febbraio 2026 – Chiude definitivamente la Rossi Lorenzo e figli di Villasanta, la storica azienda tessile che nel 2024...