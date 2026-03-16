Civitanova e San Benedetto Festa doppia per l’epilogo della Tirreno-Adriatico

Ieri si è conclusa la Tirreno-Adriatico con la tappa finale che è partita da Civitanova e si è conclusa a San Benedetto. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da diverse nazioni e si è svolta lungo un percorso di circa 200 chilometri. La corsa si è conclusa con una volata tra i primi atleti, attirando l’attenzione degli appassionati lungo tutto il tracciato.

Festa doppia, ieri, per l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza a Civitanova e arrivo a San Benedetto. Prima del via, grande festa in piazza XX Settembre: bambini, anziani, appassionati di ciclismo e curiosi, in tantissimi hanno affollato il centro di Civitanova per assistere alla partenza della Corsa dei due mari. Prima dello start, alle 12.20, proprio sotto Palazzo Sforza, sul palcoscenico allestito in piazza c’è stata la presentazione delle squadre: tanti applausi per i big, in particolare per il giovane talento di Camerino, Giulio Pellizzari. I ciclisti non si sono risparmiati, salutando il pubblico e firmando autografi. Sotto al palco c’erano, tra gli altri, il vicesindaco Claudio Morresi e il presidente Coni Marche Fabio Luna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanova e San Benedetto. Festa doppia per l’epilogo della Tirreno-Adriatico Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto: orari, tv, percorso, favoriti. Milan contro tutti Tirreno-Adriatico, Del Toro vince la sesta tappa. Domenica 15 marzo si chiude con la Civitanova-San Benedetto: il percorsoCamerino, 14 marzo 2026 - Emozioni e adrenalina nella sesta tappa della Tirreno Adriatico da San Severino Marche a Camerino, 188 km con solo pochi... Aggiornamenti e notizie su San Benedetto Temi più discussi: TIRRENO ADRIATICO – 7^ TAPPA Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto; Tirreno-Adriatico, Del Toro vince la sesta tappa. Domenica 15 marzo si chiude con la Civitanova-San Benedetto: il percorso; Tirreno Adriatico 2026, oggi il gran finale a San Benedetto del Tronto; Tirreno-Adriatico 2026 - 7a tappa: Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto - Video. Civitanova e San Benedetto. Festa doppia per l’epilogo della Tirreno-AdriaticoPiazza XX Settembre gremita per il via dell’ultima tappa: Pellizzari il più acclamato. In Riviera vince Milan in volata: rimosse 35 auto lasciate in divieto di sosta. ilrestodelcarlino.it Il friulano Jonathan Milan domina ancora alla Tirreno-AdriaticoJonathan Milan vince la settima tappa della Tirreno-Adriatico e conquista per il terzo anno di fila il traguardo di San Benedetto. nordest24.it Laghetto di San Benedetto Subiaco - facebook.com facebook There it is! Jonathan Milan wins again in San Benedetto del Tronto! #TirrenoAdriatico x.com