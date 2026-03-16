Nel ritorno degli ottavi di Champions League, il City affronta il Real Madrid con una sfida difficile da recuperare dopo il 3-0 subito all’andata. La partita si svolge allo stadio di casa dei Citizens, che devono rimontare un risultato sfavorevole per avanzare ai quarti. La squadra di Guardiola si prepara a giocare una partita decisiva, consapevole della pressione e delle possibilità di qualificazione.

Nel ritorno degli ottavdi di Champions League i padroni di casa partono dal pesante 0-3 subìto al Bernabeu: Pep riuscirà a centrare il clamoroso ribaltone? Nelle gare di ritorno degli ottavi di Champions League spicca un Manchester City-Real Madrid tutto da vivere: Guardiola parte dal pesante 0-3 del Bernabeu per cercare l'impresa e, magari, il clamoroso ribaltone passando dai supplementari o addirittura dai rigori. Scopriamo pronostico e quote di Manchester City-Real Madrid in programma martedì 17 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - City-Real Madrid, a Guardiola serve un'impresa per i quarti: il pronostico

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