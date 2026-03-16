Nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League, la squadra di Guardiola deve vincere con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi ai quarti di finale, dopo aver perso per 3-0 all'andata. La sfida si gioca in casa, con i padroni di casa che cercano di ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze di passaggio del turno.

Nel ritorno degli ottavdi di Champions League i padroni di casa partono dal pesante 0-3 subìto al Bernabeu: Pep riuscirà a centrare il clamoroso ribaltone? Nelle gare di ritorno degli ottavi di Champions League spicca un Manchester City-Real Madrid tutto da vivere: Guardiola parte dal pesante 0-3 del Bernabeu per cercare l'impresa e, magari, il clamoroso ribaltone passando dai supplementari o addirittura dai rigori. Scopriamo pronostico e quote di Manchester City-Real Madrid in programma martedì 17 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - City-Real, a Guardiola serve un'impresa per i quarti: il pronostico

Articoli correlati

City-Real Madrid, a Guardiola serve un'impresa per i quarti: il pronosticoNel ritorno degli ottavdi di Champions League i padroni di casa partono dal pesante 0-3 subìto al Bernabeu: Pep riuscirà a centrare il clamoroso...

Manchester City-Real Madrid (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Guardiola cercano l’impresaMartedì notte vivremo una nuova puntata di quella che sta diventando un’appassionante saga delle edizioni di Champions League di questa epoca:...

Una selezione di notizie su City Real a Guardiola serve un'impresa...

Temi più discussi: Donnarumma: 'Guardiola mi fa sentire come a casa al City'. VIDEO; Guardiola non molla: Il 3-0 è duro, ma nel calcio tutto è possibile; Real Madrid-Manchester City: i precedenti sono per i Blancos ma Guardiola favorito; Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni di Arbeloa e Guardiola.

City-Real Madrid, a Guardiola serve un'impresa per i quarti: il pronosticoPronostico Manchester City-Real Madrid quote e analisi precedenti ritorno ottavi Champions League in programma martedì 17 marzo alle 21 ... gazzetta.it

Manchester City-Real Madrid pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Manchester City-Real Madrid con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per gli Ottavi di Champions. calciomercato.com

Continua il momentaccio del City: dopo la sconfitta per 3-0 in Champions col Real, gli uomini di Guardiola sbattono contro il West Ham e scivolano così a -9 dall’Arsenal capolista con una partita da recuperare - facebook.com facebook

#Toni: "L' #Inter ha fatto qualcosa di speciale andando in due finali di #Champions, ma mi spiace dire che vedo una grande differenza tra il calcio italiano e squadre come City, Real..." #ChampionsLeague x.com