Cittadino straniero ferito nel Napoletano con un coltellino

Un cittadino egiziano che si trovava in una struttura a Calvizzano, nel Napoletano, è stato colpito con un coltellino. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un cittadino egiziano, ospite di una struttura a Calvizzano (Napoli), è stato ferito con un coltellino. Soccorso e portato all’ospedale di Giugliano. Le sue condiziono non destano preoccupazione. Intorno alle 20 i carabinieri della locale caserma sono stati allertati a seguito della segnalazione di una lite tra cittadini extracomunitari presenti nella struttura. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un uomo estraneo alla struttura avrebbe aggredito il 26enne egiziano. Indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cittadino straniero ferito nel Napoletano con un coltellino Articoli correlati È uno dei titolari del ristorante "La Barcaccia" l'uomo ferito con un coltellinoÈ accaduto tutto nel giro di pochi minuti intorno alle ore 20 di quella che sembrava una tranquilla sera del sabato. Contenuti utili per approfondire Cittadino straniero Discussioni sull' argomento Straniero ferito a colpi di coltello nel pieno pomeriggio; Coltello in tasca davanti al Senato, uomo fermato dai carabinieri; VENEZIA : CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA,NELL’ULTIMO MESE 24 CITTADINI STRANIERI RINTRACCIATI ED ESPULSI E 29 CITTADINI STRANIERI RESPINTI ALLA FRONTIERA.; Violenza in stazione, lite a colpi di martello: uomo gravemente ferito. Rapina, lesioni, resistenza. Arrestato a Udine un cittadino stranieroLa Polizia di Stato di Udine, nella sera di sabato 14 dicembre, ha proceduto all’arresto di un cittadino algerino di 31 anni che, nei pressi dell’autostazione, aveva rubato con violenza lo smartphone ... rainews.it Ancora un cittadino straniero irregolare giudicato pericoloso espulso al termine della pena - facebook.com facebook Taranto, 41enne condannato a 10 anni per traffico di esseri umani: espulso cittadino straniero x.com