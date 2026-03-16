Milano, 16 marzo 2026 – Carmelo Cinturrino è stato formalmente accusato di omicidio premeditato in relazione all’uccisione del pusher avvenuta a Rogoredo. La procura ha elaborato nuove accuse contro di lui, che ora si trova al centro di un procedimento penale più grave. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Milano, 16 marzo 2026 – Carmelo Cinturrino, ora è accusato di omicidio premeditato. Si aggrava la posizione dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola, lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un' operazione antispaccio. La lunga lista di accuse. La Procura di Milano contesta al poliziotto oltre 30 capi di imputazione, tra cui l'omicidio con "l'aggravante della premeditazione". Non solo. Tra le accuse al 41enne ci sono anche sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga, estorsione, concussione, percosse, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio e rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, ora l’accusa è di omicidio premeditato

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