Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo indagati altri due poliziotti

A Rogoredo, nel centro di Milano, proseguono le indagini sul caso Cinturrino e sull’uccisione del pusher. Oltre all’agente già coinvolto, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due poliziotti che operano nello stesso commissariato. La notizia ha aperto una nuova fase nelle verifiche sulla vicenda, che coinvolge direttamente funzionari di polizia del quartiere.

Milano, 16 marzo 2026 – Si allarga ad altri due agenti, colleghi del commissariato di polizia Mecenate, l'indagine della Procura di Milano in cui è indagato l'assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola, lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un' operazione antispaccio. Il punto del boschetto accanto al terminal della metropolitana di San Donato dove ieri sera un poliziotto ha sparato e ucciso Abhderraim Mansouri, un marocchino di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, nel quartiere di Rogoredo, Milano, 27 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, indagati altri due poliziotti Articoli correlati Leggi anche: Pusher ucciso a Rogoredo, le chat dei 5 poliziotti indagati: è caccia al movente | I due volti di Cinturrino: "A Zack chiedeva il pizzo" Pusher ucciso a Rogoredo, trasferiti i quattro poliziotti indagati oltre a CinturrinoVia dal Commissariato Mecenate: sono stati assegnati a incarichi non operativi in altre sedi. «Cinturrino voleva controllare la piazza di spaccio di Rogoredo strappandola a Zack» Tutto quello che riguarda Cinturrino e il pusher ucciso a... Temi più discussi: Cinturrino, si indaga su 10 episodi di violenze ed estorsioni di denaro o droga; La difesa di Carmelo Cinturrino: La morte di Mansouri? Una tragica fatalità. Grottesche le accuse dei pusher; Cinturrino e la pista del pizzo. Se trovi la droga me la dai; Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il movente. Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, indagati altri due poliziottiMilano, salgono a sette in totale gli agenti del commissariato Mecenate coinvolti nell’indagine della Procura che vede l’assistente capo (in carcere) accusato di omicidio ... ilgiorno.it Pusher ucciso, altri due poliziotti indagati nell’inchiesta su CinturrinoSi allarga ad altri due agenti del commissariato Mecenate l’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo ... rainews.it Carmelo Cinturrino indagato per falso dopo il video trasmesso a “Chi l’ha visto”. Nuove immagini smentiscono il verbale dell’arresto effettuato nel 2024 dall’agente, oggi accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Testimoni sentiti in Procura su - facebook.com facebook Dalla sparatoria dell’agente Cinturrino al trapianto fallito del piccolo Domenico: due vicende diverse ma unite da un filo rosso che colpisce la fiducia degli italiani nelle istituzioni. Polizia e sanità travolte da un’ondata di sfiducia. x.com