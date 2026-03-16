Cinquemila euro a notte Chi sono i signori del turismo extra lusso in Umbria e cosa stanno progettando

In Umbria, alcuni investitori stanno sviluppando progetti nel settore del turismo extra lusso, con tariffe che arrivano fino a cinquemila euro a notte. La regione, nota per le sue tenute, borghi e castelli, continua a essere meta di chi cerca un’esperienza esclusiva immersa nella natura e nella storia. Questi interventi stanno trasformando alcune zone della regione, attirando una clientela internazionale in cerca di raffinatezza e comfort.

Quali i borghi umbri che si sono trasformati in veri e propri resort extra lusso? Quanto costa dormirci? Quanto fatturano le società coinvolte? E quali altri borghi si stanno avviando verso questa trasformazione? Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Dalla moda al cemento, tra dinastie e cooperative. Ecco i 10 colossi del fatturato dell'Umbria Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. Vi svelo il progetto e chi c'è dietro La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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