La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di sospendere le indagini in corso, mentre le due nazioni hanno avviato un nuovo ciclo di negoziati commerciali. La discussione riguarda questioni economiche e commerciali tra le due potenze, con un clima di maggiore tensione rispetto alle trattative precedenti. Le parti si stanno confrontando per definire i prossimi passi senza ancora raggiungere un accordo.

Un nuovo ciclo di negoziati commerciali è appena iniziato tra le due maggiori potenze mondiali, ma l’atmosfera è già tesa. Pechino ha lanciato un appello diretto agli Stati Uniti affinché correggano immediatamente le loro azioni considerate scorrette nel settore del commercio. Il Ministero del Commercio cinese ha espresso formalmente il suo dissenso riguardo alle indagini annunciate dall’altra parte proprio prima dell’inizio dei colloqui previsti per il fine settimana. La protesta è stata trasmessa ufficialmente alla controparte americana, con una richiesta ferma di porre rimedio a tali comportamenti errati. Non si tratta solo di una schermaglia diplomatica, ma di un segnale forte inviato in un momento cruciale per i rapporti economici globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina agli Usa: fermate le indagini, i negoziati sono

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