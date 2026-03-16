“Peaky Blinders: The Immortal Man”, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy che torna a interpretare l’iconico Tommy Shelby, è in arrivo su Netflix dal 20 marzo. Nel cast anche Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), il candidato all'Oscar Tim Roth (Le Iene, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no) con il candidato all'Oscar Barry Keoghan (Saltburn, Gli spiriti dell’isola) e il vincitore del Primetime Emmy Award Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows). In occasione dell’uscita della pellicola abbiamo intervistato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cillian Murphy presenta il film di Peaky Blinders: "Preparatevi a piangere"

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