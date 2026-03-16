Il ministro della giustizia ha affermato di essere stato chiamato fascista, piduista e bandito come ai tempi delle Brigate Rosse. Ha dichiarato di non temere il partito dei pubblici ministeri, ma di temere il calo di credibilità dell’intera magistratura. In questi giorni, il ministro è al centro di numerose polemiche legate alle sue posizioni e alle recenti riforme sulla giustizia.

Carlo Nordio è il ministro che dà il nome alla riforma della giustizia. In questi giorni è al centro di tutte le polemiche. Anche di diverse minacce. E lui non si tira indietro. Risponde colpo su colpo. Signor ministro, sabato, al corteo, hanno bruciato in piazza la foto sua e la foto della Presidente del Consiglio. Questa campagna elettorale sta scivolando sotto il livello della civiltà e rischia di innescare vere e proprie violenze? «Spero vivamente di no, ed è stata una consolazione ricevere subito la solidarietà del presidente Grosso e dell'Anm. Resta il fatto che la campagna contro di noi è stata, verbalmente, di una violenza inaudita». Vi hanno definiti eversori «Sì, anche fascisti, piduisti, e da ultimo banditi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ci hanno chiamato fascisti, piduisti e banditi come ai tempi delle Br. Non temo il partito dei pm ma il crollo di credibilità di tutta la magistratura"

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