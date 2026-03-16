La Federcarrozzieri ha annunciato un possibile aumento dei costi per l’industria automobilistica a causa dell’impennata dei prezzi di petrolio, gas e alluminio. La chiusura dello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico energetico mondiale, rischia di influenzare i prezzi dei carburanti e dei materiali, con possibili conseguenze sui prezzi delle auto. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli operatori del settore.

La guerra in Medio Oriente, cominciata il 28 febbraio 2026, già causa dell'impennata dei prezzi di materie prime come petrolio e gas, potrebbe portare a un ulteriore aumento dei costi per il settore automobilistico nel suo insieme. A incidere sull'industria infatti non sarebbe solo la crescita del costo dell'energia, ma anche e soprattutto l'ascesa delle quotazioni dell'alluminio, come sottolinea la Federcarrozzieri. Il presidente dell'associazione delle autocarrozzerie italiane, Davide Galli, ha infatti sottolineato che con questo metallo si realizza in media il 15% di un'autovettura, con punte anche fino al 25%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiusura Hormuz: costi auto, rischio aumenti prezzi anche oltre il petrolio

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