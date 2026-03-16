Si è conclusa la seconda edizione del Festival Innovation Hub, ospitato nel borgo di Rocca Calascio, in provincia dell'Aquila. Per cinque giorni, il centro ha accolto eventi, workshop e incontri dedicati a innovazione, tecnologia e partecipazione, attirando visitatori e professionisti del settore. L’evento ha coinvolto diverse realtà locali e nazionali, trasformando il piccolo centro dell’Appennino centrale in un laboratorio a cielo aperto.

L'Aquila, 16 mar. - (Adnkronos) - Per cinque giorni un piccolo centro dell'Appennino centrale si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto di creatività, tecnologia e partecipazione. Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione di Calascio Innovation Playground, iniziativa promossa da Giffoni Hub nell'ambito del programma 'Rocca Calascio – Luce d'Abruzzo'. Dal 9 al 13 marzo, si legge in una nota, 500 studenti delle scuole medie e superiori della regione, accompagnati da 50 docenti, hanno preso parte a un percorso immersivo tra esperienze di gioco territoriale, laboratori di intelligenza artifi ciale, attività dedicate alle professioni digitali, narrazioni geolocalizzate e approfondimenti sul patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiusa II edizione Festival Innovation Hub nell'ambito di 'Rocca Calascio – Luce d'Abruzzo'

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