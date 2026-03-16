Una donna di 55 anni è stata denunciata al Monaldi dopo aver chiesto che le fosse riscaldata una sacca per le urine e aver reagito in modo violento. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per gestire la situazione. La donna si è scagliata contro di loro, causando una scena di tensione. L’episodio si è concluso con la denuncia a suo carico.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna di 55 anni la quale ha minacciato i sanitari dell’ ospedale Monaldi di Napoli dai quali pretendeva che le riscaldassero una sacca per le urine (verosimilmente piena d’ acqua) da utilizzare come borsa per riscaldarsi. La donna, sorella di una paziente ricoverata in uno dei reparti del Monaldi, al rifiuto, ha minacciato gli infermieri. Non ci sono state interruzioni del servizio e non si registrano danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chiede che le venga riscaldata sacca per le urine e va in escandescenza: denunciata 55enne al Monaldi

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