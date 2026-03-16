Chi vince lo scudetto quest' anno?

A nove turni dalla conclusione del campionato di Serie A, la domanda su chi si aggiudicherà lo scudetto si fa sempre più concreta. Attualmente, la lotta si concentra su due squadre, l'Inter e il Milan, che occupano le prime posizioni della classifica. La distanza tra loro è ridotta e la stagione si avvicina alle fasi decisive. La sfida per il titolo si svolge tra queste due formazioni.

A nove giornate dalla fine del Campionato di Serie A, la domanda si fa sempre più pressante: chi vincerà lo Scudetto quest'anno? Classifica alla mano, al momento la lotta è ristretta a sole due squadre, Inter e Milan. Il derby sembrava aver riaperto il campionato con il Milan tornato a sette punti, tanto che si attendeva con trepidazione la giornata successiva. Il calendario prevedeva sabato la sfida tra Inter e Atalanta, con il Milan in campo il giorno dopo all'Olimpico sapendo già il risultato di San Siro. E il pareggio tra la squadra di Chivu e quella di Palladino sembrava davvero poter essere decisivo per la riapertura della questione scudetto, con il Milan che in caso di vittoria si sarebbe ritrovato a soli cinque punti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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