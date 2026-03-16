Durante gli Oscar 2026 si è vista una grande varietà di manicure, ma sono state alcune che hanno infranto le regole tradizionali delle nail art nude. La cerimonia ha portato sul tappeto rosso numerosi look, tra cui anche diverse unghie che si sono distinte per scelte audaci o non convenzionali. La passerella ha attirato l’attenzione su queste tendenze, che hanno suscitato reazioni tra pubblico e addetti ai lavori.

Il picco della stagione dei premi cinematografici è stato raggiunto e gli Oscar 2026 hanno regalato, come ogni anno, una passerella di look glamour sul red carpet, tra make-up, acconciature e manicure. La cerimonia ha incoronato tra gli altri Jessie Buckley come migliore attrice per il film Hamnet, mentre Michael B. Jordan ha vinto l’Oscar come miglior attore per Sinners. Il premio per il miglior film è andato invece a One Battle After Another, diretto da Paul Thomas Anderson. La manicure degli Oscar è nude. Sul red carpet, però, a catturare l’attenzione non sono stati solo gli abiti ma anche i dettagli beauty. Se negli ultimi anni manicure elaborate e colori accesi avevano dominato, nel 2026 le star hanno scelto una linea molto più sobria. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chi infrange le regole delle manicure nude agli Oscar 2026?

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