Ecco la lista dei vincitori degli Oscar 2026: tra i premiati c’è anche Paul Thomas Anderson, che si è aggiudicato il premio per il film

La 98^ edizione degli Academy Awards ha emesso i suoi verdetti. Il grande protagonista della notte degli Oscar 2026 è stato Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) ha dominato la serata portando a casa le statuette più ambite, 6 in tutto, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Ma la notte di Los Angeles ha riservato gloria anche per Michael B. Jordan e Jessie Buckley, rispettivamente miglior attore (Sinners) e miglior attrice protagonista (Hamnet). Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar 2026: miglior Film e miglior Regia Il regista californiano ha finalmente ottenuto il massimo riconoscimento dall’Academy grazie a Una battaglia dopo l’altra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi ha vinto gli Oscar 2026, la lista completa di tutti i vincitori, i film premiati e il trionfo di Anderson

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