Fabio Saladdino, gestore di un negozio in una nota catena, è morto insieme alla suocera in un incidente avvenuto a Caravaggio. L’incidente ha coinvolto il veicolo su cui viaggiavano, provocando il decesso di entrambe le persone. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e ha avviato i rilievi sul luogo. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Cernusco sul Naviglio (Milano) – Fabio Saladdino era gestore di un negozio di una nota catena di una società di servizi a Treviglio e stamani c’erano clienti che l’aspettavano per chiudere un contratto: “Era dolcissimo”, raccontano senza nascondere la commozione per la fine drammatica dello store manager 38enne. Il dolore immenso. Lo sgomento per l’incidente di Caravaggio che ieri ha distrutto la sua famiglia - nell’impatto con una Mercedes in sorpasso è morta anche sua suocera, Adele Villa, mentre sua moglie Silvia e le sue figliolette di 5 e 6 anni sono rimaste ferite, - rimbalza dalla Bergamasca, a Cernusco, dove la famiglia vive. La città si è svegliata in una cappa di dolore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi era Fabio Saladdino, lo store manager di Cernusco morto con la suocera nell’incidente di Caravaggio

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