Veronica Fiumicini è la sorella di Giulia De Lellis. Di lei si sa che viene definita da Giulia come

“Luna la forza dell’altra, da sempre”. Queste parole scritte da Giulia De Lellis in uno dei post dedicati alla sorella qualche tempo fa basterebbero per descrivere il loro rapporto. Veronica Fiumicini è una presenza costante nella vita dell’influencer romana, il porto sicuro dove tornare tra un red carpet e un successo. Bella, spontanea e con un sorriso che buca lo schermo, Veronica ha saputo conquistare il suo spazio nel cuore dei fan, raccontando una quotidianità fatta di amore, famiglia e valori solidi. Il forte legame tra sorelle. La storia di Veronica Fiumicini e Giulia De Lellis è quella di una splendida famiglia allargata, che non ha mai sentito il peso delle etichette. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Veronica Fiumicini, la sorella di Giulia De Lellis

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