Chi è Valentina Merli l’italiana che ha vinto l’Oscar con Two People Exchanging Saliva

Tra red carpet scintillanti, flash dei fotografi e il frastuono degli applausi, la notte degli Oscar ha visto brillare anche un pezzo d’Italia. Come riporta Adnkronos, alla 98ª edizione degli Academy Awards la produttrice bolognese Valentina Merli ha conquistato l’Oscar per il Miglior cortometraggio live action con Two People Exchanging Saliva, premiato ex aequo con The Singers. Un trionfo dal valore simbolico: Merli era l’unica candidata italiana in gara e ha trasformato la nomination in una vittoria concreta. La sua storia, però, non nasce direttamente nel mondo del cinema. Nata a Bologna nel 1973, si laurea in Giurisprudenza con una tesi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Valentina Merli, l’unica italiana vincitrice agli Oscar 2026; Chi è Valentina Merli, l'unica italiana premiata agli Oscar 2026; Valentina Merli, Il nostro pese sostenga di più la cultura; Valentina Merli, chi è l’italiana che ha conquistato l’Oscar 2026: Questa statuetta è pesante, ma non la mollo più.

Chi è Valentina Merli, la bolognese unica vincitrice italiana agli Oscar 2026. Ancora non ci credo, è un sogno!La produttrice che ha conquistato il premio come miglior corto live action per ‘Two People Exchanging Saliva vive in Francia ma è nata e ha studiato sotto le Due Torri. Bologna? Una città che nutre. ilrestodelcarlino.it

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Chi è Valentina Merli, l'unica italiana premiata agli Oscar 2026 Dalla Bologna cinefila al palco di Hollywood: come coproduzioni transnazionali, distribuzione digitale e alleanze d'autore hanno portato Two People Exchanging Saliva alla statuetta più ambita Le - facebook.com facebook

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