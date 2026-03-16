Abdolrahim Mousavi è un ingegnere e funzionario iraniano coinvolto nello sviluppo dei sistemi di armamento del paese. Recentemente, è stato indicato come il responsabile di progetti legati ai missili iraniani, strumenti che potrebbero essere usati contro Israele. La sua figura si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, con focus sulla capacità militare e sulla deterrenza.

La nuova fase del confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti ruota sempre più attorno alla linea imposta dal comandante iraniano Abdolrahim Mousavi, che nelle ultime dichiarazioni ha insistito sulla capacità delle forze iraniane di sostenere una guerra prolungata, fatta non solo di grandi attacchi ma di pressione continua sulle difese avversarie. Nelle sue affermazioni pubbliche emerge una strategia precisa: colpire infrastrutture sensibili, aumentare il costo della difesa israeliana e mettere in difficoltà i Paesi della regione considerati vicini a Washington. nodo 2638948 La dottrina attribuita a Mousavi punta a trasformare il conflitto in una guerra di logoramento, in cui droni economici, missili balistici e attacchi mirati contro radar e basi contano più di un’offensiva massiccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Abdolrahim Mousavi, l'architetto dei "missili" iraniani che vuole logorare Israele

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