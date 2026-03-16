Il Chelsea riceve una sanzione dalla Premier League che prevede un blocco del mercato di un anno con condizionale e una multa di 10 milioni di euro. La decisione arriva in seguito a irregolarità finanziarie riscontrate nelle attività dell’era Roman Abramovich. La società dovrà rispettare le restrizioni indicate dalla lega e pagare la multa stabilita. La sentenza rappresenta un episodio senza precedenti nel calcio inglese.

Il Chelsea incassa una sanzione senza precedenti dalla Premier League, chiudendo il cerchio sulle irregolarità finanziarie dell’era Roman Abramovich. La lega inglese ha inflitto ai Blues una squalifica di un anno con la condizionale per l’ingaggio di calciatori della prima squadra, un blocco di 9 mesi per la registrazione di innesti nel settore giovanile e una multa record di 10 milioni di sterline. Il verdetto arriva dopo l’auto-denuncia presentata dal club nel 2022, riguardante la mancata rendicontazione di bilanci completi nell’ultimo decennio, un’operazione di trasparenza proattiva che ha evitato sanzioni ben più pesanti, come la possibile esclusione dalle coppe o la decurtazione di punti in classifica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Chelsea, sentenza shock: mercato bloccato per un anno (con condizionale) e multa da 10 mln

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