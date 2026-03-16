Chelsea Rosenior in conferenza alla vigilia del PSG | Felice della linea della Uefa su Pedro Neto ecco come sta Malo Gusto

L’allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il PSG. Ha espresso soddisfazione per la posizione della UEFA riguardo Pedro Neto e ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Malo Gusto. Rosenior ha affrontato i temi principali del match e le scelte della squadra in vista della partita.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Caso Pedro Neto, solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle! Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay? Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea, Rosenior in conferenza alla vigilia del PSG: «Felice della linea della Uefa su Pedro Neto, ecco come sta Malo Gusto» Articoli correlati Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa... Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un fascicolo sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicatoHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Una selezione di notizie su Felice della Discussioni sull' argomento Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: Arriveremo a fondo della questione; Vedrete in estate: con Rosenior si cambia, anticipata la svolta per il mercato del Chelsea. Chelsea-Psg, Rosenior: Per qualificarci dovremo essere perfettiNel VIDEO le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Chelsea Liam Rosenior alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Psg (5-2 all'andata per i francesi): ... sport.sky.it Chelsea, tra poco Rosenior in conferenza dopo la vittoria col NapoliAl termine della sfida contro il Napoli, il tecnico del Chelsea Liam Rosenior interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su ... m.tuttomercatoweb.com Felice di averti conosciuto...cara friggitrice ad aria !!!! Giusto il tempo di una doccia o di una telefonata alla tua mamma... Giusto il tempo dell' intervallo della partita della tua squadra del cuore... Giusto il tempo di quello che vuoi tu e la cena è pronta... Peperoni - facebook.com facebook "Felice della prestazione" Mister Palladino on #LazioAtalanta youtu.be/m1M0I98_ORk #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo x.com