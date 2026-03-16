Il Chelsea è stato multato di 10,75 milioni di sterline per aver effettuato pagamenti illeciti a agenti durante il periodo in cui era al comando Abramovich. La sanzione riguarda operazioni finanziarie considerate non conformi alle norme vigenti e risalenti agli anni in cui l'ex proprietario era alla guida del club. La vicenda riguarda esclusivamente le transazioni contestate e non coinvolge altre figure o eventi recenti.

"> Le Sanzioni Imputate al Chelsea: Fatti e Dettagli. Il Chelsea FC, uno dei club più iconici del calcio inglese, ha recentemente ricevuto delle sanzioni significative a seguito di un’indagine condotta dalla Premier League. Secondo quanto riportato da The Times, il club è stato multato di £10.75 milioni e ha subito una sospensione della possibilità di firmare nuovi giocatori provenienti dalle accademie. Queste misure sono il risultato di illecite commesse legate ai pagamenti a agenti durante il periodo di proprietà di Roman Abramovich. La Premier League ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto e ha stabilito che il Chelsea ha violato diverse norme, rendendo necessarie tali sanzioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chelsea multato di £10,75 milioni per pagamenti illeciti a agenti risalenti all’era Abramovich.

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