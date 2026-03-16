Chelsea multato di £10,75 milioni per pagamenti illeciti a agenti risalenti all’era Abramovich

Da napolipiu.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Chelsea è stato multato di 10,75 milioni di sterline per aver effettuato pagamenti illeciti a agenti durante il periodo in cui era al comando Abramovich. La sanzione riguarda operazioni finanziarie considerate non conformi alle norme vigenti e risalenti agli anni in cui l'ex proprietario era alla guida del club. La vicenda riguarda esclusivamente le transazioni contestate e non coinvolge altre figure o eventi recenti.

"> Le Sanzioni Imputate al Chelsea: Fatti e Dettagli. Il Chelsea FC, uno dei club più iconici del calcio inglese, ha recentemente ricevuto delle sanzioni significative a seguito di un’indagine condotta dalla Premier League. Secondo quanto riportato da The Times, il club è stato multato di £10.75 milioni e ha subito una sospensione della possibilità di firmare nuovi giocatori provenienti dalle accademie. Queste misure sono il risultato di illecite commesse legate ai pagamenti a agenti durante il periodo di proprietà di Roman Abramovich. La Premier League ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto e ha stabilito che il Chelsea ha violato diverse norme, rendendo necessarie tali sanzioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

chelsea multato di 1631075 milioni per pagamenti illeciti a agenti risalenti all8217era abramovich
© Napolipiu.com - Chelsea multato di £10,75 milioni per pagamenti illeciti a agenti risalenti all’era Abramovich.

Articoli correlati

Chelsea, maxi multa da oltre 10 milioni di euro per una serie di pagamenti sospetti! Stangata per i Blues e conseguenze anche sul mercatoBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment...

Abramovich, diffida al Regno Unito: è battaglia legale sui 2,7 miliardi ricavati dalla vendita del Chelsea“I soldi della vendita del Chelsea appartengono al mio cliente e a lui soltanto”.

Tutti gli aggiornamenti su Chelsea multato

Discussioni sull' argomento Reside Nation raggiunge un accordo sul caso del monopolio statunitense; PSG-Chelsea: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni dell'andata degli ottavi di Champions; Chelsea, squalifica e maxi-multa per Pedro Neto: insulti all'arbitro e ammissione; Clamoroso Ziliani: Nessuno ne parla in Italia, arriva dall'UEFA la stangata alla Juventus!.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.