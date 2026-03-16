Chelsea multa milionaria e mercato bloccato | cos’è successo

La Premier League ha multato il Chelsea di 10,75 milioni di sterline e ha imposto un anno di blocco al calciomercato, sanzione sospesa con la condizionale per due anni. La decisione riguarda le violazioni delle regole sul fair play finanziario e le operazioni di mercato della squadra. La multa e il divieto sono stati comunicati ufficialmente e sono entrati in vigore immediatamente.

(Adnkronos) – La Premier League ha inflitto al Chelsea una multa di 10,75 milioni di sterline (circa 12,5 milioni di euro) e un anno di stop al calciomercato, sanzione però sospesa con la condizionale per i prossimi due anni. Il provvedimento riguarda una serie di pagamenti non dichiarati effettuati tra il 2011 e il 2018 a favore di agenti e altri intermediari nell’ambito di alcune operazioni di trasferimento di calciatori. In quel periodo il club londinese era ancora di proprietà dell’imprenditore russo Roman Abramovich. Le violazioni sono emerse nel 2022 durante la due diligence realizzata in occasione della cessione del club alla nuova proprietà statunitense. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Chelsea, sentenza shock: mercato bloccato per un anno (con condizionale) e multa da 10 mlnIl Chelsea incassa una sanzione senza precedenti dalla Premier League, chiudendo il cerchio sulle irregolarità finanziarie dell’era Roman Abramovich. Leonardo Di Caprio bloccato ai Caraibi: cos’è successoLeonardo Di Caprio era atteso a Palm Springs per ritirare un premio ma, a causa delle restrizioni aeree, a seguito dei fatti che stanno avvenendo in...