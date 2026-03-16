Che tempo che fa è la domenica rassicurante di Fabio Fazio. È come tornare a casa e trovare il solito gruppo di amici: si ride, si riflette, a volte ci si commuove un po’ e, puntualmente, si finisce a parlare di tutto, dai massimi sistemi alle piccole fragilità quotidiane. L’ultima puntata ha ospitato Belen Rodriguez, pronta per sostenere l’esame che può renderla cittadina italiana, ma anche Carlo Verdone e il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci. Bebe Vio, invece, ha annunciato il ritiro definitivo dalla scherma. Ecco il nostro pagellone della serata. Bebe Vio, la forza di non fermarsi mai (Voto: 10). Al suo ingresso, l’aria cambia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 15 marzo: Belen cittadina italiana (9), Sal Da Vinci spopola (8,5)

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