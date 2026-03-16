Durante la partita, Cesc Fabregas ha accusato Gian Piero Gasperini di aver compiuto un gesto antisportivo. Gasperini ha risposto commentando che il Como è una squadra forte, ma non approva i comportamenti del suo avversario. La rivalità tra i due allenatori si riaccende con queste dichiarazioni, segnando un ulteriore capitolo nelle tensioni tra le due figure tecniche.

C’è un nuovo capitolo nelle rivalità tra allenatori: Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, e viceversa. Lo scontro è esploso nel post-partita di Como – Rona, scontro diretto cruciale nella lotta per il quarto posto Champions, finita 2 a 1 per i lariani. Il match lancia il Como a quota 54 punti, davanti alla Juventus e con tre lunghezze in più sui giallorossi. Che però protestano con forza per il secondo giallo sventolato dall’arbitro Massa a Wesley: l’impressione è che Diao simuli un contatto e che quindi l’espulsione sia ingiusta. Gasperini a fine partita era furioso e ha lasciato il campo senza salutare il collega Fabregas. Che non l’ha presa per niente bene, denunciando il tutto ai microfoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Che scontro tra Fabregas e Gasperini: “Ha fatto una cosa antisportiva”. “Il Como è forte, ma non stimo i loro comportamenti”

Articoli correlati

Leggi anche: Gasperini-Fabregas, è scontro totale: "Antisportivo". Cosa è successo nel tunnel di Como-Roma

Fabregas esulta dopo Como Roma: «Siamo molto felici, è stata una bella partita ma manteniamo umiltà. Ecco cosa è successo a fine partita con Gasperini»di Redazione JuventusNews24Fabregas nel post partita di Como Roma ha parlato ai microfoni di Sky andando ad analizzare quanto successo durante il...

Contenuti e approfondimenti su Che scontro

Temi più discussi: Como-Roma, sfida Champions tra Fabregas e Gasperini: idee diverse e vecchie scintille; Gasperini nervoso per il rosso a Wesley non saluta, Fabregas: Antisportivo e poco rispettoso; Il Como ribalta la Roma nello scontro per la Champions: i lariani volano al quarto posto; Como-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Che scontro tra Fabregas e Gasperini: Ha fatto una cosa antisportiva. Il Como è forte, ma non stimo i loro comportamentiC’è un nuovo capitolo nelle rivalità tra allenatori: Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, e viceversa. Lo scontro è esploso nel post-partita di Como – Rona, scontro diretto cruciale nella lotta ... ilfattoquotidiano.it

Fabregas-Gasperini, che lite! FABREGAS: Stretta di mano anche se l’avversario ti ha massacrato. GASP: Non stimo i loro comportamentiGelo totale tra Fabregas-Gasperini al termine della sfida tra Como-Roma. Il tecnico del Como, infatti, ha colto l’occasione per ... fantamaster.it

Leggo. . Alba Parietti si infuria con Giulia Salemi. Lo scontro tra le due showgirl è avvenuto durante l'ospitata dell'attrice al podcast della ex gieffina. «Impara l'educazione», dice Parietti rivolgendosi a Salemi visibilmente mortificata. «Voi ragazzine che non ave - facebook.com facebook